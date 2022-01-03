أوكرانيا والناتو... امتحان الحلفاء

2022/01/03 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما سبق الاتصالين الهاتفيين بين الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، وما أعلن من مواقف بعدهما، يجعل الرهان على الدبلوماسية الدولية في حل الأزمة الأوكرانية شبه مستحيل، فما طالبت به موسكو قبل الاتصال الأول بين الرئيسين تحول إلى مسودة رسمية أو شروط علنية بعد الاتصال الثاني، حيث من الصعب الفصل بين مطالبها السياسية وما تكشفه من نوايا عسكرية تمثل الخيار الأنسب لمجموعة القوة العسكرية والأمنية المعروفة "بالسيلافيكي".

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