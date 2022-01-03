مصر.. مصنعون يكشفون أسباب زيادة

2022/01/03 | 06:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مصر، السبت، تطبيق زيادة أسعار السكر المورد للمصانع، من 9500 جنيه (604.8 دولار) إلى 10 آلاف جنيه (636.6 دولار) للطن، وفسر مصنعون، أسباب الارتفاع إلى التضخم العالمي نتيجة زيادة الطلب بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد

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