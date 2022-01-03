هذا النوع من الكمامات لا يوفر حماية ضد أوميكرون

2022/01/03 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتشار متغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، وجد الأطباء أن أقنعة الوجه القماشية لا توفر حماية كافية ضد الفيروس.وبدلا من ذلك، يوصي الخبراء بضرورة ارتداء أقنعة طبية أقوى، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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