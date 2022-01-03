كل هذا الخراب.. ولا تنظيمات!

2022/01/03 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عدة أسابيع، توفي أحد أعمام كاتب هذه السطور، كان في العقد التاسع من عُمره.طوال أيام مجلس العزاء، كان عدد من رفاق الراحل من أعضاء الحزب الشيوعي السوري الأكثر حزنا على الإطلاق

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