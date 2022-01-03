وزير الدفاع الأمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022/01/03 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأحد، عن إيجابية فحص أجراه لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

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