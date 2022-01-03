لوكاكو .. اوضاع تشيلسي ساخنة جداً

2022/01/03 | 07:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعاكد مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو، إن الأوضاع في الفريق اللندني ساخنة جدا، قبل الاجتماع مع مدربه توماس توخيل اليوم الإثنين.جاء ذلك عقب استبعاد لوكاكو (28 عامًا)، من قائمة تشيلسي الذي استضاف ليفربول يوم امس في ستامفورد بريدج وتعادل معه بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز. وجاء الاستبعاد بقرار من المدرب توماس توخيل، على خلفية تصريحات صحفية للوكاكو اعترف خلالها المهاجم البلجيكي بأنه يريد العودة إلى إنتر ميلان يومًا ما، ولم يكن ليغادر إلى تشيلسي، لو عُرضت عليه صفقة جديدة، أو في حال تقدمت فرق ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ بعروض لضمه، كون هذه الفرق هي الأكبر في العالم . وانتقل لوكاكو قبل أقل من ستة أشهر إلى تشيلسي قادما من إنتر ميلان، في صفقة قياسية للنادي اللندني، بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني.المصدر / كورة

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