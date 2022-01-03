في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق وسائل إعلام إسرائيلية

2022/01/03 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مواقع إخبارية إسرائيلية للاختراق، الاثنين، من قراصنة مؤيدين لإيران في الذكرى الثانية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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