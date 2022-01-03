اسعار النفط ترتفع مع افتتاح الاسواق العالمية.. واوبك+ تتوقع تأثيرًا قصيرًا لاوميكرون

2022/01/03 | 08:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع انطلاق سوق العام الجديد 2022 بشكل إيجابي، رغم مخاوف تراجع الطلب بسبب الانتشار السريع لمتحور اوميكرون، في الوقت الذي تتوقع اوبك+ ان تأثير المتحور سيكون بسيطا وقصير الأمد.

وزاد خام برنت 59 سنتاً أو 0.76 بالمئة إلى 78.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، أو 0.84٪، إلى 75.82 دولارًا للبرميل.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50٪، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من جائحة COVID-19 وضبط المنتجين، حتى مع وصول العدوى إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.

وحذر خبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكيين من الاستعداد لاضطرابات شديدة في الأسابيع المقبلة، مع احتمال تفاقم معدلات الإصابة وسط زيادة السفر في العطلات واحتفالات رأس السنة الجديدة وإعادة فتح المدارس بعد العطلات الشتوية.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية، حفارات للنفط والغاز الطبيعي لمدة 17 شهرًا متتالية قياسية ، حيث اجتذبت الأسعار المرتفعة بعض عمال الحفر بالعودة إلى لوحة البئر بعد تراجع الطلب في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر في منظمة اوبك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء – يُطلق عليهم مجتمع أوبك+ ستلتزم على الأرجح بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات في فبراير شباط عندما يجتمعون في الرابع من يناير كانون الثاني.

من جانب متصل، أفادت نسخة من تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+، يوم الأحد، بأن المجموعة تتوقع أن يكون تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على سوق النفط محدودا ومؤقتا.

وقال التقرير “من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به”، بحسب رويترز.

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