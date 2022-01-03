مكتب الدليمي ينفي إعادة الغنام قائداً لعمليات الأنبار

2022/01/03 | 08:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت محافظة الأنبار، الإثنين، إعادة الفريق الركن ناصر الغنام إلى منصب قيادة عمليات المحافظة.

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وقال المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار علي فرحان الدليمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده (رئيس الوزراء يعيد الفريق الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الانبار)، والمكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً".

وأضاف، "وندعو مستخدمي تلك المواقع الى توخي الدقة في نشر الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية".

وباشر الفريق أول الركن ناصر الغنام، في وقت سابق، بمهامه الجديدة رئيساً للأكاديمية العسكرية العراقية.

وتأتي مباشرة الغنام بعد أيام على إعفائه من منصبه كقائد لعمليات محافظة الانبار، ونقله إلى الاكاديمية العسكرية.

وكان قائد عمليات الأنبار السابق ناصر الغنام، قد علق، على قرار إعفاءه من المنصب، مؤكداً انه "سيعمل بمهنية بأي منصب يُكلف به من قبل القيادات العسكرية".

وذكر الغنام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، "اكملنا مهمتنا بقيادة عمليات الانبار بمهنية وشرف ولم ننحنِ امام الضغوط ولم ندخر جهدا للدفاع عن محافظتنا وعن ابنائها".

واضاف "حققنا انجازا امنيا كان حاضرا ولن يمحى من ذاكرة الشرفاء، وقفنا بحزم وشجاعة امام من اراد سرقة اراضي الدولة فيها"، موضحاً "قدمنا الالاف من اسماء المزورين من معاملات مؤسسة الشهداء ممن اعتدوا على حقوق عوائل الشهداء زورا وتزويرا".

وتابع الغنام "نال عملنا رضا مئات الالاف من ابناء الانبار وازعج الفاسدين والارهابيين وأرقهم"، مؤكداً "سنعمل بمهنية باي منصب نكلف به من قبل قيادتنا العسكرية".

وختم الغنام رسالته التي وجهها إلى اهالي الانبار "شكري لرجالنا الابطال وكل من ساند قواتنا من ابناء الانبار الكرام، تمنياتي ان يحفظ الله الانبار واهلها من كل سوء".

وكان قرار عسكري قد صدر بنقل الغنام الى الاكاديمية العسكرية.

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