توضيح حول انباء وفاة 'باسم خشان' اثر حادث سير

2022/01/03 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المرشح الفائز في الانتخابات النيابية عن محافظة المثنى باسم خشان، الاثنين، انباء تداولتها منصات تواصل اجتماعي، تحدثت عن وفاته اثر حادث مروري.

وقال خشان عبر تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، تابعها NRT عربية، (3 كانون الثاني 2022)، "أنا بخير، أفقت على خبر موتي، لا اعرف ما هي الغاية من هذه الاشاعة".

وخلال الساعات الماضية عجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء أفادت بوفاة خشان بحادث سير على طريق بغداد الدولي.

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