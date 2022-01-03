التربية تعلن تأجيل امتحان اللغات الى يوم غد

2022/01/03 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل امتحان اللغات الى يوم غد الثلاثاء.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات، قررت تأجيل امتحان اللغات (اللغة الفرنسية و اللغة الكردية واللغة التركمانية) إلى يوم غد الثلاثاء الموافق ٤ /١ / ٢٠٢٢".واضاف أن" توقيت الإمتحانات الساعة الواحدة ظهرا".

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