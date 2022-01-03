إصابة وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

2022/01/03 | 08:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد إن التحاليل اثبتت إصابته بكوفيد-19، وإنه يعاني من أعراض خفيفة، لكنه أوضح أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وقال أوستن في بيان إنه طلب إجراء اختبار يوم الأحد بعد ظهور الأعراض عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة.

وقال إن آخر مرة التقى فيها بالرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في 21 ديسمبر (كانون الأول) أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

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