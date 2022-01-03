التربية تقرر تأجيل امتحان اللغات إلى يوم غد الثلاثاء

2022/01/03 | 09:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التربية، تأجيل امتحان اللغات (اللغة الفرنسية واللغة الكردية واللغة التركمانية) إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة ظهراً.

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