تعرف على المحافظات التي عطلت الدوام اليوم الاثنين

2022/01/03 | 09:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ينشر “النور نيوز”، أسماء المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اليوم الإثنين: محافظة بغداد في الدوائر المرتبطة بها ويشمل المدارس كافة محافظة البصرة محافظة ذي قار محافظة المثنى محافظة الديوانية محافظة النجف الأشرف محافظة كربلاء المقدسة محافظة بابل محافظة واسط محافظة ديالى محافظة الأنبار محافظة صلاح الدين محافظة نينوى محافظة كركوك

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