وزير مصري يعلن ’انتحال اسمه’ من قبل 25 شخصاً

2022/01/03 | 09:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي إن حوالي 25 شخصا ينتحلون اسمه على "فيسبوك"، لافتا إلى ضرورة التساؤل عن مصدر أي معلومة تنشر على مواقع السوشيال ميديا بصفة عامة.

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وأضاف شوقي أن "السوشيال ميديا أصبحت مرجعا، على الرغم من أنه وسيلة للمشاكل، والمسؤولين طوال الوقت ينفوا المعلومات المغلوطة".

وتابع: "بينتحلوا شخصيتي ويبعتولي دعوة انضم ليهم ..



والمشكلة في اللي بيتابعوه ..



لأنهم بيبقوا فاهمين إن ده الوزير ..



وإن الوزارة قالت ..



لأ الوزارة ما قالتش ..



ده ادعاءات وأنا بقولكوا انتبهوا".

وقال: "إحنا بناخد إجراء مع المواقع ديه، لكن المشكلة إن المواقع ديه بتتعمل كل ساعة، لذلك الأولى بالاهتمام هو معرفة الموقع الرئيسي الموثق للوزارة ومتابعته".

"صدى البلد"

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