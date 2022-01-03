مكتب المحافظ يحسم اللغط بشأن اعادة 'الغنام' الى قيادة عمليات الانبار

2022/01/03 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محافظة الأنبار، الإثنين، توضيحا حول إعادة الفريق الركن ناصر الغنام إلى منصب قيادة عمليات المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار علي فرحان الدليمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده (رئيس الوزراء يعيد الفريق الركن ناصر الغنام قائدا لعمليات الانبار)، والمكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".

ودعا البيان، "مستخدمي تلك المواقع الى توخي الدقة في نشر الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية".

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