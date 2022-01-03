قروض مالية جديدة لثلاث فئات من المواطنين

2022/01/03 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تــســتــعــد وزارة الــعــمــل والـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة لإطــــلاق قــــروض لمــســاعــدة الـعـائـديـن مــن دول المـهـجـر والـــنـــازحـــين داخــــل الــبــلــد، والعمال المضمونين والمدمنين للمخدرات المؤهلين، بالتنسيق مع وزارةالهجرة والمهجرين.

وقــال الـوزيـر عــادل الركابي في تصريح صحفي: إن “الـــوزارة خـــصـــصـــت 100 قـــرض لمـسـاعـدة الـعـائـديـن مـن دول المهجر، سيتم إطلاقها خلال المـدة المقبلة، فضلا عن منح قروض للنازحين داخل البلد بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمـهـجـريـن" لافـتـاً إلــى أنـه "ســيــتــم شــمــول خـريـجـي دورات تأهيل المدمنين الذين تــتــراوح أعـمـارهـم مــن 17 ـ 55 سـنـة بـالـقـروض بـهـدف الاهتمام بهذه الفئة".

وأضاف الركابي أن “دائـــرة الـتـقـاعـد والـضـمـان الاجـتـمـاعـي لـلـعـمـال شكلت لــجــنــة لــغــرض مــنــح سـلـف للمتقاعدين المضمونين فيبغداد والمحافظات”، منوها بـــأن “الـــــوزارة أعـــدت خـطـة لتبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المقترضين، بـالـتـنـسـيـق مــع المـحـافـظـاتلمتابعة مشاريع المقترضين للتأكد مـن كونها قائمة مع تشديد الرقابة عليها".

وأوضـــــح وزيــــر الــعــمــل، أن “الـــوزارة تـسـعـى إلــى وضـع الحلول والمعالجات لتجاوز تــأخــيــر إنـــجـــاز مــعــامــلات المـقـتـرضـين بـغـيـة الإســـراع فـي حـسـم إجـــراءات الكفالة بــالــتــنــســيــق مـــع الــــــوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة كـافـة”، موضحا “مؤكداً اعتماد الحوكمة الإلكترونية في بغداد والمحافظات لمتابعة عمل المقترضين وأخذ نماذج عشوائية للمشاريع لغرض تقويمها".

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