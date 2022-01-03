2022/01/03 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة تضبط حالات سرقة وهدر للمال العام بشركتين تابعتين للنفط والنقل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:21

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تضبط حالات سرقة وهدر للمال العام بشركتين تابعتين للنفط والنقل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تضبط حالات سرقة وهدر للمال العام بشركتين تابعتين للنفط والنقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).