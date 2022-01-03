 النزاهة: ضبط حالات سرقة وهدر للمال العام في شركتين تابعتين للنفط والنقل

2022/01/03 | 09:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط حالات سرقة وهدر للمال العام في شركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل.

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