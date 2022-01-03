الصحة تعلن نسبة التطعيم وتحذر من التراخي

2022/01/03 | 09:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نبوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الوصول إلى تلقيح 9 % من الفئات المستهدفة ضد وبـاء فيروس كورونا.وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة، هيثم العبيدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “عملية توعية المجتمع مستمرة منذ دخول الوباء وحتى الآن، ولكن ما زالـت دون المستوى المطلوب، لذلك سنعمل على تطوير برامج التثقيف بشأن مكافحة الفيروس خلال …

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