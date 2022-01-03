2022/01/03 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت متأخر يوم الأحد إنها تقلت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني وإن التحريات بشأن تلك الواقعة لا تزال جارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن هجوم على سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن هجوم على سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).