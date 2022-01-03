النزاهة تضبط حالات سرقة وهدر للمال العام بشركتين تابعتين للنفط والنقل

2022/01/03 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين،عن ضبط حالات سرقة وهدرٍ للمال العام في شركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة؛ للتحرّي وتدقيق عمل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة، المُكلَّفة بالتحقيق […]

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