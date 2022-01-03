2022/01/03 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين، ضبط هدر في المال العام وسرقة في شركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل بمحافظة كربلاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان صادر عن الأخيرة تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، للتحرّي وتدقيق عمل اللجنة التحقيقية المؤلفة في شركة توزيع المنتجات النفطية، المكلفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبي لوكلاء المحطات الأهلية، كشف عن مخالفة للـضوابط والـتعلـيمات في آلية التحاسب؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام".

وأضافت الدائرة أن "نتائج أعمال التحري والتدقيق التي قام بها الفريق لملفات (17) محطة وقود أهلية بيـنت عدم صحة البيانات الخاصة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المُستحق على الوكيل".

وأوضحت أن "الفريق، الذي نفذ عملية ضبط منفصلة، بناء عــلى مذكّرة قـضائية في أحد مـرائـب شركـة الـنقل الـخاصّ التابعة لوزارة النقل في قضاء الهندية، تمكّن من ضبط ثلاثة متهمين، هم كل من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب، لقيامهم بالتلاعب وسرقة أموال الجباية المتسلمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب".

وأشار البيان إلى أن "الدائرة نوهت إلى تنظـيم محضـري ضبط أصولييـن، وعـرضهما رفـقة الـمتهـمين في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط هدر في المال العام و’سرقة’ بشركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط هدر في المال العام و’سرقة’ بشركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).