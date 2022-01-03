النزاهة تضبط حالات سرقة في مؤسستين حكوميتين

2022/01/03 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، من ضبط حالات هدر للمال العام وسرقة أموال الدولة في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة؛ للتحري وتدقيق عمل اللجنة التحقيقية المؤلفة في شركة توزيع المنتجات النفطية، المكلفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبي لوكلاء المحطات الأهلية، كشف عن مخالفة للضوابط والتعليمات في آلية التحاسب؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام".

وأضاف البيان، إن "نتائج أعمال التحري والتدقيق التي قام بها الفريق لملفات (17) محطة وقود أهلية بينت عدم صحة البيانات الخاصة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المستحق على الوكيل".

وأوضح، أن "الفريق، الذي نفذ عملية ضبط منفصلة؛ بناء على مذكرة قضائية في أحد مرائب شركة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل في قضاء الهندية، تمكن من ضبط ثلاثة متهمين، هم كل من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب؛ لقيامهم بالتلاعب وسرقة أموال الجباية المتسلمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب".

واشار البيان، الى ان "الدائرة نوهت بتنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات".

N.A

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