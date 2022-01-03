أمانة مجلس الوزراء تعلن المباشرة بانجاز مشاريع تخص ثلاث محافظات

2022/01/03 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن المضي بإكمال مشروع مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة حوض الفرات في محافظات ذي قار والمثنى والديوانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وفداً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء زار محافظات ذي قار والمثنى والديوانية التي تعاني من ملوحة حوض الفرات ما سبب مشاكل لدى المواطنين، للاطلاع على آليات إنجاح المشروع بعد ان خصص المجلس 6 مليار دينار قسم توزيعها بين وزارة الموارد المائية وبين الزراعة لغرض تنفيذ سدات ترابية وتحويل مبازل المياه وانشاء مساحات خضراء بالمناطق الصحراوية ما سيساهم في مكافحة التصحر وخدمة أهالي تلك المحافظات".

وأضاف أن "توجيهات صدرت من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وامين عام مجلس الوزراء حميد الغزي لغرض المضي بإكمال المشاريع المتوقفة او المتلكئة على غرار ما حصل بذي قار من استئناف المشاريع وذلك لخدمة المواطنين والتقليل من معاناتهم".

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