2022/01/03 | 09:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُذكَّـرةٍ قـضائيَّـةٍ في أحد مـرائـب شركـة الـنقل الـخاصِّ التابعة لوزارة النقل في قضاء الهنديَّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حالات سرقة وهدرا للمال العام في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حالات سرقة وهدرا للمال العام في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).