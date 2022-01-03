"ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان".. تداول فيديو تعليق امرأة على سيول "بشارع في الكويت"

2022/01/03 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتعليق امرأة على سيل في أحد الشوارع الكويتية على حد تعبيرها، الأمر الذي أثار تفاعلا وتعليقات.

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