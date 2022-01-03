خشان ينفي خبر موته بمنشور على الفيس بوك

2022/01/03 | 10:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفى المرشح الفائز في الانتخابات النيابية العراقية الاخيرة عن محافظة المثنى باسم خشان، يوم الاثنين، انباء افادت بوفاته، متسائلاً “عن غايتها.وكتب خشان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “أنا بخير، أفقت على خبر موتي، لا اعرف ما هي الغاية من هذه الاشاعة”.وخلال الساعات الماضية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء أفادت بوفاة …

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