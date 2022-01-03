ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 78.37 دولارا للبرميل

2022/01/03 | 10:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ اقتصادسجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا مع انطلاق سوق العام الجديد 2022 بشكل إيجابي، رغم مخاوف تراجع الطلب بسبب الانتشار السريع لجائحة كوفيد -19 الذي حد من المكاسب.وزاد خام برنت 59 سنتاً أو 0.76 بالمئة، ليصل إلى 78.37 دولاراً للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، أو …

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