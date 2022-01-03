ارتفاع السعار النفط في الاسواق العالمية

2022/01/03 | 10:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنسب لم تتجاوز 1% في أولى جلسات عام 2022، بعد تأكيد أوبك بلس أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية.وارتفع خام برنت في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% ليصل إلى 78.32 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.77% ليصل إلى 75.79 دولار للبرميل.وصدر أمس، […]

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