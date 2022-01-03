نقابة الصحفيين تعلن إطلاق المنحة التشجيعية وتحدد شرطاً للاستلام

2022/01/03 | 10:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأثنين، عن استكمال إجراءات دفع المنح التشجيعية المخصصة للصحفيين والفنانين، وعن تفاصيل استلامها.

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وقالت النقابة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبجهود حثيثة من قبل النقابة وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، وبعد الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين من الزملاء الذين اكملوا الاستمارة الخاصة لهذا الغرض، وزارة الثقافة تعلن المباشرة بإطلاق هذه المنحة التشجيعية".

وأضافت، أنه "يتطلب حضور الصحفي أو الفنان إلى المقر الكائن في شارع حيفا مقابل هيئة الرقابة أو هيئة السياحة، لغرض استلام المبلغ يدوياً".

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