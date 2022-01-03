انخفاض طفيف بأسعار الدولار في عموم العراق - عاجل

2022/01/03 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً حسب محال الصيرفة في عموم العراق.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار انخفاضاً طفيفاً بمحال الصيرفات المنتشرة في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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