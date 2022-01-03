صراع جديد حول كركوك والكرد يعلقون: لن نتنازل عن منصب المحافظ - عاجل

2022/01/03 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، اليوم الاثنين، أن منصب محافظ كركوك يجب أن يعود للكرد.

وقال كمال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التغييرات التي تشهدها مناصب المحافظين في الوسط والجنوب مهمة، ويجب أن تكون كركوك مع تلك المحافظات".

وأضاف أن "منصب محافظ كركوك هو استحقاق الكرد، والمحافظ الحالي تولى إدارة المحافظة بظروف غير طبيعية، لذلك يجب عودة المنصب لأصحاب الاستحقاق، وقد أثبتت الانتخابات الأخيرة ثقل الكرد السياسي والانتخابي في المحافظة".

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