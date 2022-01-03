الجنسانية والتضامن: مثليات ومثليون دعماً لعمال المناجم - ديارمايد كيليهير

2022/01/03 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ديارمايد_كيليهير الفصل السادس من كتاب صناعة ثقافة التضامن، لندن وإضراب عمال المناجم 1984- 1985، روتلدج، 2021—في صيف العام 1984، قرر مارك أشتون ومايك جاكسون جمع التبرعات لعمال المناجم في مسيرة الفخر للمثليات والمثليين في لندن.(1) وبعدما تفاجآ بردة الفعل الإيجابية التي قوبلا بها، وبخطاب عامل منجم مضرب خلال اجتماع للمهمشين/ات، أسسا منظمة مثليات ومثليون دعماً لعمال المناجم (م.م.د.ع.م.).



نظمت المنظمة ال ......





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