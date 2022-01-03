مفهوم التراث - زهير الخويلدي

2022/01/03 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي من تقاليد ورشة العمل الفلسفية لدينا أن نؤدي إلى الحوار مع الذات الحضارية من خلال النصوص التي انتجتها ودونت بها نفسها.



ماذا تعني هذه النصوص؟ هذا هو الاستخدام المادي والرمزي للتراث.



يأتي التراث من "tradere" اللاتينية التي تعني الإرسال.



ولذلك فإن التراث هو المكون الذي انتقل إلينا أولاً شفوياً أو من خلال العادات والتقاليد.



في هذا يرتبط بالثقافة وأحد أقوى نواقلها هي اللغة.



هذا لا يستخدم فقط للتواصل من ......





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