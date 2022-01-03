عام التحدى يهزُ أركان قيادات الشعب الفلسطيني - عصام محمد جميل مروة

2022/01/03 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_محمد_جميل_مروة إنها الساعات الأولى من بداية العام الجديد قد أدخل قيادات الثورة الفلسطينية والرئاسة وقيادات المعارضة المتواجدة في قطاع غزة المحاصر حتى في أحسن ظروف مواعيد التهدئة بين السلطة الفلسطينية المتمثلة بقيادة محمود عباس الرئيس الذاهب الى التقاعد قريباً حسب ما تُقدِرهُ الدراسات الإحصائية لخوض غمار الإنتخابات الفلسطينية المؤجلة منذ سنوات ودورات التجديد للرئيس محمود عباس ما هي إلا ضروباً من تجرع الأمرين .

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