عائلة سليماني تكشف عن ورقة كتبها في بغداد :عنقي جاهز للنحر

2022/01/03 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية على وثيقة

منسوبة لقائد فيلق القدس السابق الشهيد

قاسم سليماني كتبها نهاية شهر ايلول 2014

كشفت عائلة الشهيد قاسم سليما ني عن

ورقة كتب فيها وهو في بغداد مضمونُها :

أبحثُ عن قاتل

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