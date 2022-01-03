مقتل وإصابة 25 من عناصر النظام السوري في هجوم لداعش

2022/01/03 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة جنود سوريين وأصيب 20 آخرون في هجوم صاروخي شنه مسلحو تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية، الأحد، في شرق البلاد.

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