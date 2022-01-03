الطقس: زخات أمطار في معظم مدن العراق.. عواصف رعدية وضباب

2022/01/03 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى تأثر البلاد بزخات أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق.

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وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، "تتأثر المنطقة الوسطة من البلاد اليوم بزخات أمطار في أماكن متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وكما هو الحال في المنطقة الشمالية والجنوبية".

واضافت، "ستتأثر معظم مناطق البلاد بضباب صباح يوم غد الثلاثاء، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم".

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