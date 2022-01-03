نقابة الصحفيين تصدر بيانا بشأن المنح التشجيعية

2022/01/03 | 10:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، الأثنين، استكمال إجراءات دفع المنح التشجيعية المخصصة للصحفيين والفنانين.

وقالت النقابة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، إنه "استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبجهود حثيثة من قبل النقابة وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، وبعد الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للمستفيدين من المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين من الزملاء الذين اكملوا الاستمارة الخاصة لهذا الغرض، وزارة الثقافة تعلن المباشرة بإطلاق هذه المنحة التشجيعية".

وأضافت، أنه "يتطلب حضور الصحفي أو الفنان إلى المقر الكائن في شارع حيفا مقابل هيئة الرقابة أو هيئة السياحة، لغرض استلام المبلغ يدويا".

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