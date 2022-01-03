مصر الأولى عربيًا.. أين يوجد أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة؟

2022/01/03 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعتقد أن عام 2022 هو العام الذي تقرر فيه تجربة عملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، فتعرف على ما ستحصل عليه قبل إنفاق الأموال على فرصة استثمارية.يعلم الجميع أن العملات المشفرة هي فئة أصول متقلبة للغاية.فأين وصل استخدامها؟

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