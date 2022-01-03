إحصائية مقلقة بعدد الأطفال العازفين عن المدارس في العراق

2022/01/03 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن نسبة مقلقة تتعلق بعزوف الأطفال عن المدرسة في عموم البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة ، عبد الزهرة الهنداوي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "نسبة إلتحاق الأطفال في الدراسة الابتدائية تبلغ 94 في المئة وذلك يعني أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة عزوف الأطفال عن المدرسة".واضاف: "أما نسبة عمالة الأطفال دون الخامسة عشرة فتبلغ 1،5 في المئة، ولدينا مشاريع تُفيد في إيجاد حلول تتمثل في إطار استراتيجية التخفيف من الفقر ودعم الشرائح الهشة في الصحة والتعليم ومستوى الدخل".وسبق أن قدّرت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة، حجم عمالة الأطفال في العراق بحوالي المليون طفل، في حين أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم وجود احصائيات تقيس حجم الظاهرة بدقة.

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