2022/01/03 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: إفصاح رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتبه عن ذمتيهما المالية للعام 2022

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