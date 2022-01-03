جريمة صادمة في الديوانية ضحيتها أب

2022/01/03 | 10:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق" تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة.

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