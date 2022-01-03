رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتبه عن ذمتيهما المالية للعام 2022

2022/01/03 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته الماليَّة للعام 2022.

الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء السيد (مصطفى الكاظمي)، ليغدوأول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث.

فيما أشارت إلى تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب السيد رئيس الوزراء القاضي (رائد جواحي) للعام الجاري.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّابالتعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من(رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنتهالمادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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