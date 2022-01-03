العثور على جثة مجهولة الهوية في كربلاء – عاجل

2022/01/03 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة مجهولة الهوية قرب المستشفى الحسيني وسط محافظة كربلاء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة شخص مجهول الهوية في منطقة حي الأنصار قرب المستشفى الحسيني وسط مركز محافظة كربلاء المقدسة وعليها اثار اطلاقات نارية".وأضاف، إنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادثة".

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