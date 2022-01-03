بالاستعانة بشقيقه وابن عمه.. رجل يقتل صديقه من اجل المال في بغداد

2022/01/03 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، عن تمكن مفارزها في مكتب مكافحة اجرام القدس من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لأحد المواطنين في منطقة الطالبية شرق العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس القت القبض على ثلاثة متهمين ولدى التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة اعترفوا صراحة بقيام المتهم الاول بالطمع بأموال صديقه (المجنى عليه) التي أمنها لديه مع عجلته ليقوم المتهم بالاستعانة بشقيقه وابن عمه والاتفاق معهم بالتدبير لقتله بعد وعود بتقسيم المبالغ المالية، حيث قام المتهم بشراء دراجة نارية وسلاح مسدس وايصال صديقه المجنى عليه قرب محل سكنه واطلاق النار عليه واصابته في منطقة الرأس والهروب لجهة مجهولة".

واشارت المديرية الى "تدوين اقوال المتهمين وتصديقها قضائيا بالاعتراف كلا حسب دوره في ارتكاب الجريمة، وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة".

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