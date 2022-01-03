رجل يقتل والده خنقا ورميه في منهولة المنزل في الديوانية

2022/01/03 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بقتل والده خنقا ورميه في منهولة المنزل.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني "وحال تسجيل اخبار عن فقدان مواطن في العقد الخامس من العمر من سكنة منطقة حي الوحدة خلف جامع القائم من قبل ذويه بعد إحالة الأوراق التحقيقية مع أحد المتهمين من قبل مركز شرطة الوحدة إلى قسم مكافحة الإجرام ولكون الجريمة غامضة فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع بإشراف قائد الشرطة ومدير قسم مكافحة الإجرام العميد حسين رشاد، فضلا عن عدد أخر من الضباط".

واضاف البيان انه "بعد التحقيق مع المتهم البالغ من العمر ٤١ سنة أعترف قيامه بقتل والده خنقا ورميه في منهولة المنزل بسبب خلاف شخصي، فيما تم وعلى الفور توقيفه من قبل قاضي التحقيق "تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة "حتى ينال جزائه العادل".

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