الولائي يطالب الحكومة المقبلة باعتبار يوم اغتيال قادة النصر عطلة رسمية

2022/01/03 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت كتائب سيد الشهداء، أن اعتبار يوم اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً ابو مهدي المهندس والقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، عطلة رسمية، “مطلباً ستضطلع به الحكومة المقبلة”.يذكر ان المحافظات التي اعتبرت الذكرى … Readmore

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