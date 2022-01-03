رئيس جهاز الامن الوطني يعلن انتهاء تحقيق مجزرة جبلة والقبض على عدد من المتورطين بالحادثة

2022/01/03 | 11:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، حميد الشطري، بخصوص المجزرة التي وقعت في ناحية جبلة في محافظة بابل وراح ضحيتها 20 شخصاً أنه تم “إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وتصديق أقوالهم قضائياً”.وفي مؤتمر صحفي قال الشطري: “ألقينا القبض … Readmore

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